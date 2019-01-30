إيدين هازارد يقترب من الرحيل عن تشيلسي

كتبت تقارير صحفية أن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد يثير الشكوك حول مستقبلة مع فريقه تشيلسي الإنجليزي الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2020.
وأكد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، أن إيدين هازارد يملك الحرية المطلقة للرحيل، لكنه يتمنى بقاء اللاعب في صفوفالبلوز، وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" أن هازارد يبلغ من العمر 28 عامًا، ويتمني استمراره مع الفريق، وكان المدرب قد تمنى في تصريحات سابقة، بقاء اللاعب البلجيكي مع الفريق، وعدم رحيله خلال فترة
وأكد أن هازارد لديه قدرة على أن يصبح أفضل لاعب في قارة أوروبا خلال الفترة الحالية، وقال إنه تدور حول تحسين هازارد، ووضعه في مركز يسمح له ببذل كل ما لديه داخل الملعب.
مع الذكر إيدين هازارد سجل 10 أهداف مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويتمتع باهتمام شديد من ريال مدريد الإسباني.
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