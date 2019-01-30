ريال مدريد الأكثر تهديفًا في كأس الملك حتى الآن

كتبت: سارة جاب الله

يلتقي غد الخميس ريال مدريد مع نظيرة جيرونا في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لكأس الملك، علي ملعب مونتيليبي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتصدر ريال مدريد قائمة هدفين بطولة كأس الملك برصيد سبعة عشر هدفًا سجلهما من خمسة مباريات، جاء في الريال الثاني في قائمة هدفين البطولة بعد ريال مدريد بأربعة عشر هدفاً وجاء خيتافي

في الترتيب الثالث برصيد إحدي عشر هدفًا.

جاءت أهداف ريال مدريد الـ17 في بطولة كأس الملك بتوقيع تسعة لاعبين، ويتصدر القائمة أسينسيو وراموس، بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، ويليهما بنزيمة ولوكاس فازكيز وفينيسيوس جونيور وإيسكو بهدفين لكل منهم. كذلك سجل أودريوزولا ولاعبا كاستيا خابي سانشيز وكريستو.