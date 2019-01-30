الشمس يستعد لاعتماد دستوره الجديد فى جمعية التحدى 1 فبراير

أسامة أبوزيد

كتب - مصطفى جويلي

أنهى مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد إستعداداته لاستقبال أعضاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية – جمعية التحدى - أمام المبنى الإجتماعى لإقرار لائحة النادى الداخلية التى ستكون بمثابة الدستور الجديد لمستقبل الشمساوية فى السنوات المقلبة والتى تنطلق فى التاسعة صباحا يوم الجمعة المقبل الى السابعة مساء نفس اليوم .

وتستقبل 65 لجنة أعضاء الشمس بإشراف قضائى وتحت أعين ممثلى اللجنة الأوليمبية المصرية ومندوبى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتصويت فى صناديق الإقتراع مؤكدين قدرتهم على إكمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية لاقرار دستور الشمس البالغ 12500 عضو .

ويراهن مجلس الشمس على وعى أعضاء النادى وتقديرهم لحجم المسئولية لاقرار لائحتهم الداخلية التى تم إعدادها تحت إشراف لجنة قانونية كبيرة يترأسها المستشار

محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى الزهور وعضو الشمس والنائب البرلمانى السابق عمر هريدى المستشار القانونى للمجلس وعضو النادى والمحاسب تامر على المدير التنفيذى للنادى والمحاسب إيهاب السيد المدير المالى .

وتتضمن اللائحة 95 مادة من بينها موادا تكفل حقوقا غير مسبوقة لذوى القدرات الخاصة وتعيد العضوات الساقطة بعد سداد الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة حتى 15 عاما وكذلك حقوقا للأرامل والمطلقات وأسر الشهداء وتتلافىى جميع المشاكل التى تعترض عضو الشمس بمنظور إنسانى بحت يكفل للجميع حقوقه وفقا للقانون وتمنح نادى الشمس دفعة قوية نحو الإنطلاق فى مجال الإستثمار من أجل رفعة

نادى الشمس ومواصلة ثورة التطوير والتصحيح إنشائيا ورياضيا.

كما يراهن مجلس الشمس على الإنجازات الكبيرة والثورة الإنشائية غير المسبوقة والطفرة الرياضية التى تحققت خلال العام المنقضى الأول من عمر مجلس الإدارة التى جعلت الشمس يستعيد مكانته المرموقة بين الأندية من تطوير أرضيات واسقف الصالات المغطاة وملاعب الكرة الداخلية والمبنى الإجتماعى وملاعب التنس وصالة الإسكواش الخارجى والداخلى وملاعب الكروكية مرورا بالحمام الأوليمبى والبدء فى حلم حمام السباحة القديم وغرف خلع ملابس وفندق أقامة لاعبى الفريق الأول بالإستاد والعديد من المطاعم والكافتيرات وتدشين منطقة العاب بوابة 1 التى أضحت قبلة لكل أطفال النادى توزيع ملابس رياضية تحمل شعار الشمس وألوانه لأول مرة منذ سنوات عدة وكذلك زى موحد لرجال الأمن والعمالة المدنية حتى يظهروا بالشكل اللائق لم يحدث الا فى عهد المجلس الحالى وزيادة رواتبهم وتحقيق العدالة فى الترقيات وفقا للكفاءة والعمل منحت الموظفين قوة دفع جديدة لمواكبة ثورة التصحيح فى النادى .