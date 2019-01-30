مدرب تشلسي لن يمنع هازار من رغبته في الانضمام لريال مدريد

أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي، رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أنه لن يتمكن من منع النجم البلجيكي إدين هازار من مغادرة الفريق إرضاء لرغباته بالانضمام إلى ريال مدريد الاسباني.



ورفض هازار الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني في حزيران/يونيو 2020، تجديد الرابط بينه وبين فريقه الحالي على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الادارة.



وبحسب التقارير الصحافية، عرض تشلسي على هازار عقدا جديدا براتب أسبوعي يناهز 350 ألف جنيه استرليني (450 ألف دولار)، الا أن اللاعب مصمم ألا يتخذ قرارا بشأن مستقبله قبل نهاية الموسم.



وكان نادي "البلوز" قد وقف بحزم أمام محاولة بايرن ميونيخ الالماني التعاقد مع مهاجمه الواعد كالوم هودسون-أودوي، في محاولة منه لتعويض رحيل هازار في حال حصل.



وقال ساري الاربعاء قبل لقاء بورنموث في الدوري "حالة إدين (هازار) مختلفة. يبلغ 28 عاما، وفي حال اراد الرحيل، أعتقد أن عليه الرحيل" وتابع "بالطبع، آمل خلاف ذلك. آمل أن يبقى هنا".



وأردف المدرب الايطالي قائلا "لديه القدرات لان يكون أفضل لاعب في اوروبا في الوقت الحالي. في بعض الاحيان يكون سعيدا وفي احيان أخرى يكون اقل سعادة. عملي هو ان أطوره واضعه في موقع لتقديم الأفضل".



وصنف ساري لاعبه البلجيكي على أنه "لاعب فردي أكثر من قائد"، داعيا إياه إلى إظهار المستوى الذي قدمه في بداية الموسم.



ولجأ ساري الى الاعتماد على هازار في مركز المهاجم "الزائف" قبل التعاقد مع الارجنتيني غونزالو هيغواين قادما من ميلان الإيطالي، على رغم أن قائد المنتخب البلجيكي يفضل اللعب في مركز الجناح. الا أن المدرب السابق لنابولي، أبدى رضاه عن أداء اللاعب في مركزه الحالي.



وبمواجهة انتقادات ساري بعد الفوز على توتنهام (2-1) الاربعاء والتأهل الى نهائي مسابقة رابطة الاندية الانكليزية المحترفة، رد هازار قائلا "لا اهتم. اريد فقط ان العب كرة القدم"، مضيفا "لا يهم ما يقوله المدرب. اركز فقط على طريقة لعبي واريد تقديم الافضل لهذا الفريق".