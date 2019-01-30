باريس سان جيرمان يعلن غياب نجمه البرازيلي نيمار 10 أسابيع
يمن شباب نت - الأناضول
الاربعاء, 30 يناير, 2019 - 04:03 مساءً
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، غياب لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب لفترة تصل إلى 10 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "بعد دراسة من الأطباء لحالة نيمار حول الإصابة التي تعرض لها في قدمه اليمنى تبين أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى 10 أسابيع".
بذلك، سيغيب نيمار عن ذهاب وإياب سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 13 فبراير/ شباط و7 مارس/ أذار المقبليين.
وغادر نيمار ملعب المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان بستراسبورغ في دور الـ32 لبطولة كأس فرنسا للإصابة، التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بثنائية نظيفة والتأهل لثمن النهائي.
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