رياضة | اتجاه جديد لصعود أول وثاني مجموعات القسم الثالث ... و14 نادي في 3 مجموعات خلال الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتجاه جديد لصعود أول وثاني مجموعات القسم الثالث ... و14 نادي في 3 مجموعات خلال الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عدد من المحللين الرياضيين وجود اتجاه جديد داخل اتحاد الكرة المصري خاص بشكل دوري الدرجة الثالثة للموسم الجديد فيما يتعلق بالصعود لدورة الترقي، حيث سيصعد أول وثاني مجموعات القسم الثالث للترقي وصعود 12 نادي للقسم الثاني على أن يكون الموسم القادم 3 مجموعات تتضمن كل مجموعة 14 نادي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مسبقا عن شكل دوري الدرجة الثالثة على أن يضم 171 ناديًا مقسمًا إلى 14 مجموعة، 4 مجموعات لأندية الصعيد، 5 مجموعات لأندية القاهرة والقناة، 5 مجموعات لأندية بحري، ويصعد أصحاب المركز الأول من المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويقام بينهم دوري من دورين، ويصعد صاحب المركز الأول للقسم الثاني موسم 2018/2019.

ويصعد أصحاب المركز الأول من المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة “الغربية” والتاسعة، ليقام بينهم دوري من دورين يصعد صاحب المركز الأول لدوري القسم الثاني موسم 2018/2019، كما يصعد الأول من المجموعات العاشرة والحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، ويقام بينهم دوري من دورين يصعد الأول إلى القسم الثاني.