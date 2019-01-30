رياضة | الحصرى يدعم هجوم دكرنس على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحصرى يدعم هجوم دكرنس على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكره القدم بنادي دكرنس على توقيغ مهاجم فريق غزل المحلة اللاعب وليد الحصرى، لتدعيم صفوفه، خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة القسم الثالث، ودورة الترقي النؤهلة للممتاز "ب".

ويعد فريق دكرنس أحد أندية المجموعة العاشرة بالقسم الثالث وتأعل مؤخرا لدورة الترقى للقسم الثانى، وقام الحصري بالتوقيع حتى نهاية الموسم الخالي، على سبيل الإعارة. . وكان اللاعب قد انضم لغزل المحلة قادما من نادي الحمام بمطروح، مع بداية الموسم الجارى، بعد أن تربع على صدارة هدافي المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى العام الماضى . جدير بالذكر أن دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم يواصل تدعيم الفريق بتعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما نجح فى ضم أربع لاعبين حتي الآن من أجل العودة مجددا بدورى القسم الثانى بعدما هبط الفريق الموسم قبل الماضى .

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