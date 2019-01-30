رياضة | تشكيل المصري وبتروجت

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني بنادي المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمباراة بتروجت في الدوري. ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا على ستاد السويس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون للدوري المصري. حراسة المرمى: أحمد مسعود. الدفاع: أحمد شوشة إسلام أبو سليمة وعمر كمال عبدالواحد ومحمود حمد. الوسط: سعيدو سمبوري وفريد شوقي وإسلام عطية وإيزي إيميكا. الهجوم: إسلام عيسى ومحمود وادي. بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى محمد أبوالنجا ( بونجا) خط الدفاع:حمادة طلبة، إسلام صيام، حسام حسن، أحمد السباعي خط الوسط: حميد ماو، مؤمن إبراهيم، كريس جادي، أحمد عفيفي خط الهجوم: ، محمد فييرا، محمود صلاح، محمد أسامة صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- الإسماعيلي 23 نقطة 11- المصري البورسعيدي 22 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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