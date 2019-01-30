رياضة | خناقة في تدريبات ريال مدريد اليوم

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شهدت تدريبات الفريق الأول لنادي ريال مدريد الإسباني مشادة بين ثنائي الملكي على هامش الاستعداد والتحضير لمواجهة جيرونا يوم غد الخميس في إياب ربع نهائي الكأس.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن لاعب الوسط سيبايوس دخل في مشادة طفيفة مع المدافع ناتشو خلال التدريبات الجماعية الأخيرة مساء اليوم.

ونشبت المشادة بينهما بعد تدخل ناتشو بتهور على قدم سيبايوس وهو ما أسقط اللاعب أرضاً، ثم توجه بعدها ناتشو لمساعدة على النهوض لكن سيبايوس رفض مساعدته وسط حالة من الغضب.

واشارت الصحيفة، إلي أن كارفخال ذهب لتهدئة الوضع بين الثنائي واصطحب سيبايوس قبل أن يعود ناتشو للاعتذار له تحت أنظار المدير الفني للفريق سولاري الذي شاهد الواقعة من على بعد أمتار قليلة.