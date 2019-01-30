رياضة | الإيقاف 8 مباريات ينتظر نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإيقاف 8 مباريات ينتظر نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تقرير محمود البنا حكم مواجهة الزمالك ومصر المقاصة، بالدوري العام لتحديد عقوبة حازم إمام لاعب الزمالك، بالفترة المقبلة.

حازم إمام تعرض للطرد مباشرةً في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بقرار من حكم اللقاء بعد تشاوره مع الحكم المساعد لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد مسؤولي الاتحاد المصري، أنه المسابقات تنتظر تقرير الحكم لتوقيع العقوبة اللازمة على اللاعب، حيث تشير الأنباء إلى قيام إمام، «بسب الدين»، وهو ما يعرضه للإيقاف لمدة 8 مباريات حسب لوائح الجبلاية، أما في حالة كتابة الحكم في تقريره أن اللاعب تلفظ بلفظ خارج فقط دون توضيح اللفظ، سيتم معاقبته بين مباراتين أو أربع مباريات.

وكان الزمالك حقق الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

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وأصبح شيكابالا مهددًا بالتجميد مع الزمالك حال عدم إتمام إعارته لصفوف المصري البورسعيدي بسبب رفضهم رحيله إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري والذي تقدم بعرض رسمي لإستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يتجاهل طلب أحمد فتوح

رفض مسئولو نادي الزمالك الرد على طلب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما طلب الرحيل لإنبي أو الإنتاج الحربي.

وحاول اللاعب الاجتماع مع مسئولي الزمالك في الأيام الماضية لكنهم رفضوا عقد أية جلسات بداعي الحفاظ على تركيز اللاعبين بسبب ضغط المباريات على الصعيد المحلي والقاري والحفاظ على تركيزهم.