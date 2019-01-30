رياضة | رسميا.. طنطا يضم محمد خليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. طنطا يضم محمد خليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الكرة بنادي طنطا تدعيماته الشتوية، بضم محمد خليفة لاعب المصري الأسبق لمدة موسم ونصف، وذلك بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بعلاء عكاشة مدير الكرة بالنادي وأيمن المزين المدير الفني.

وسبق لطنطا ضم 8 صفقات جديدة، وهم أحمد فوزي الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش، ومحمود مكي الجناح الأيمن للقناة، وباسم عبد العزيز ظهير أيسر مصر المقاصة الأسبق، ومحمد لطفي كيتو لاعب وسط الباجور، وكريم أسامة مهاجم طوخ، وأسامة مرعي لاعب أسوان والأوليمبي، وإسماعيل بامبا مهاجم اتحاد الشرطة، وحسين رمضان ظهير أيسر المقاصة وطلائع الجيش، ويسعي الفريق لإتمام صفقتين جدد قبل غلق باب القيد بالانتقالات الحالية.

كان محمد خليفة قد لعب في صفوف الإنتاج الحربي وأسوان وغزل المحلة والمصري البورسعيدي والداخلية.