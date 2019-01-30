رياضة | السنغالي "نداي" حكما لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنغالي "نداي" حكما لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تجكيم سنغالي لمباراة الأهلي و ضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدير لقاء الأهلي أمام سيمبا الحكم السنغالي ماجيتي نداي، والذي سبق له إدارة مباراتين في مصر، الأولى للمنتخب المصري، والثاني لفريق المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويتربع النادي الأهلي على قمة مجموعته الإفريقية بـ4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة.

الأهلي يقيد جمال وربيعة في قائمته المحلية..رمضان يغيب أمام سيمبا للإصابة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مسئولو النادي قاموا بإنهاء إجراءات قيد الثنائي عمرو جمال ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأحمر في القائمة المحلية.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن الثنائي يحق لهما المشاركة في المباريات المقبلة مع الأهلي بعد قيدهما رسميا.

وتابع عبد الحفيظ أن غدًا الخميس سيحسم المقعدين الشاغرين في قائمة الأهلي الإفريقية.

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ويتبقى للأهلي مقعدين شاغرين في القائمة الإفريقية حيث يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويغلق باب القيد نهاية الشهر الجاري.

مباريات الأهلي في شهر فبراير

الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير

إنبي والأهلي يوم 5 فبراير

الأهلي وحرس الحدود يوم 8

سيمبا والأهلي يوم 12

الإنتاج الحربي والأهلي يوم 16

الأهلي والداخلية يوم 20

الجونة والأهلي يوم 24

الأهلي وبيراميدز 28