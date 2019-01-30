رياضة | تعرف علي صفقات طنطا بالميركاتو الشتوي

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نحح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، في إتمام 9 صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية وهم:-

احمد فوزي الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش، ومحمود مكي الجناح الأيمن للقناة، وباسم عبدالعزيز ظهير أيسر مصر المقاصة الاسبق، ومحمد لطفي كيتو لاعب وسط الباجور، وكريم أسامة مهاجم طوخ، وأسامة مرعي لاعب أسوان والاوليمبي، وإسماعيل بامبا مهاجم اتحاد الشرطة، وحسين رمضان ظهير ايسر المقاصة وطلائع الجيش، ومحمد خليفة لاعب المصري والانتاج، ويسعي الفريق لإتمام صفقتين جدد قبل غلق باب القيد بالانتقالات الحالية.

كما تم فسخ التعاقد بالتراضي مع كل من محمد منتصر، الذي انتقل لصفوف غزل المحلة، واسلام بدر وانضم لصفوف القناة، ومحمود نجاح.

وتم إعارة علاء كمال لصفوف أبوقير للأسمدة، ومحمد فوزي لمنتخب السويس، كما وافق مجلس الإدارة علي بيع رضا العزب لنادي الترسانة، وجوزيف بيسه لنادي الرستاق العماني.

وتم الابقاء علي اسلام طارق، والسيد الصاوي، واسلام البعلي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشري، ومحمد اسعد، ومحمد الشاذلي، ونادر فؤاد، وحسام غالي، ومصطفي امين، وعلاء البدري، وأحمد قطاوي، ومحمد جودة، وميدو جمال، محمد مودي

ومن الناشئين:- محمد ديدا، وابراهيم عرب، ومحمد حسام، وعبدالرحمن الدح، ومحمد كالوشا.

يقود الفريق أيمن المزين مديرا فنيا ويعاونه محمد عطية مدرب مساعد، ووليد المحروقي مدربا، وعادل الخطيب مدربا لحراس المرمى، ويعاونه أسامة ليلة كمساعد لمدرب الحراس، وعلاء عكاشة مديرا للكرة، ومجدي وكوك طبيب الفريق، وهيثم حمدي أخصائي تدليك، ومحمد عجيبة اخصائي تأهيل، ومجدي نبيل اخصائي تدليك، ومحمد مجدي دكتور عظام.

ويحتل طنطا المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ومن المقرر أن يواجه البلدية يوم الخميس الموافق 7 فبراير ضمن منافسات دوري القسم الثاني.