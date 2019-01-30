رياضة | صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الصفقة التبادلية المرتقبة بين بوفنتوس وريال مدريد، لم يضعها أحد في السوق الحالي، ولكن نظراً لأن السوق نفسه يتكون من موازين دقيقة بين العرض والطلب، فقد يحدث ذلك في يونيو المقبل.
يعود ريال مدريد إلى منصبه مع يوفنتوس من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأهداف معينة يسعى المرينجي للحصول عليها.
يوفنتوس يسعى للتعاقد مع كبار اللاعبين من ريال مدريد، مثل إيسكو أو مارسيلو، في حين يرغب النادي الإسباني في ضن باولو ديبالا أو أليكس ساندرو.
ريال مدريد رفض عرض بقيمة 50 مليون دولار لضم الدولي البرازيلي لمرافقة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وإذا لم يكن 50 مليون دولار كافياً لنقل اللاعب البرازيلي إلى يوفنتوس، فإن الأرجنتيني سيحتاج إلى مبلغ ثلاثي: من 100 إلى200 مليون يورو.
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