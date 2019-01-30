رياضة | مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات جوارديولا المستفزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات جوارديولا المستفزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مؤتمراً صحفياً للحديث عن مواجهة جيرونا يوم غد الخميس في إياب ربع نهائي الكأس.

وقال سولاري اليوم في المؤتمر الصحفي: سنقاتل من أجل كل شيء حتى النهاية ، بسبب التزام اللاعبين ، قلوب اللاعبين عنصر اساسي، سنقاتل من أجل جميع الألقاب التي ننافس بها.

وعن تصريحات جوارديولا السابقة التي اشار فيها إلي أن أفضل ثلاثة أندية في أوروبا هم برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ليرد سولاري قائلا: مدريد هو أفضل نادي في القرن ، وبالتالي الأفضل في التاريخ والعقد الأخير بلا شك، يبدوا أن إغفال غوارديولا لريال مدريد متعمداً.

وتابع: سيرجيو راموس بخير، لقد كان خائفاً بعض الشيء ولكنه تدرب معنا بشكل طبيعي وكيلور نافاس متاح ، لكن لن اقوم باختيار التشكيلة اليوم.

وواصل: حالة ايسكو ومارسيلو ليست متشابهة ، كل مباراة مختلفة ، هم لاعبين لهم وزنهم بالفريق و بإمكانهم تغيير نتيجة اي لقاء ، الشيء المهم هو أن هناك الكثير من المنافسة ، نحن نستعيد اللاعبين ، وهذا يجعلنا فريقًا أفضل.

واختتم تصريحاته قائلا: لم أفكر في التعاقدات لفصل الشتاء ، لدينا تشكيلة رائعة ، وسنقاتل من أجل جميع الجبهات ، والفريق متحمس لمواجهة كل مباراة جديدة ، وعاد العديد من اللاعبين إلى مستواهم ، وهذا هو أفضل الأخبار.