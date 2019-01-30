شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة مسلسل الهجوم الحاد بين نادي النصر والاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

أيدى نادي النصر السعودي على طلب رئيس لجنة المسابقات السابق عادل البطي، بفتح تحقيق في أحداث نقل مباراة النصر وأحد ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية يوم الأثنين الموافق الـ28 من شهر يناير الجاري ويطالب النصر بلجنة مستقلة من خارج الاتحاد الحالي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن يوم الخميس 24 يناير الجاري، في بيان نشره عبر حساب الاتحاد الرسمي على "تويتر"، أن لجنة المسابقات برئاسةعبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات الجديد قد قررت نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، على أن تقام يوم الاثنين بدلاً عن يوم الأحد، فيما يظهر الخطاب الموقع من الرئيس الجديد أنه صادر بعد ذلك بيومين.

ويظهر تاريخ القرار الموقع من مؤمنة تضارب في حديث محمد الشيخ المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، وتضارب في تواريخ القرار وبيان نقل المباراة الصادر عن الاتحاد حيث نفى البطي أي علم له بالخطاب.

كما بعث اتحاد الكرة بخطاب رسمي لنادي النصر يطلب توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود آل السويلم تجاه قصي الفوازرئيس اتحاد الكرة ، تمهيدا لاعلان قراره.