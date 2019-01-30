شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف عن سر تأجل موعد القمة.. ويرد على بيان بيراميدز والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر تأجيل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" : " إنه احدص مع جميع الندية المشاركة في بطولة الدوري، عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية، بالإضافة لارتباطات منتخب مصر، وتمسكت عدد من الأندية من ضمنهم بيراميدز بشأن إقامة الدوري من مجموعة واحدة".

وأكد:" أن عدد المبارايات المؤجلة من الدور الأول أصبح أقل في الوقت الحالي، وتخطينا العديد من الظروف الصعبة".

ورد عامر حسين، على البيان الذي أصدره نادي بيراميدز وانتقد من خلاله جدول مباريات الدوري الممتازوبطولة كأس مصر، قائلًا: "لن أستطع الإعلان عن مواعيد مباريات كأس مصر قبل نهاية بطولة الدوري، للكشف عن الأندية المتأهلة للبطولات الإفريقية الموسم المقبل .

وكان نادي بيراميدز هدد باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم في حال عدم الإنتهاء من مباريات الدوري الأول من بطولة الدوري، وإعلان موعد مباراة بيراميدز والأهلي في بطولة كأس مصر.

وعن سبب اختيار يوم 30 مارس لإقامة مباراة قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك قال: " إن الزمالك خاض مباراتين في ملحق الكونفدرالية أمام اتحاد طنجة بشهر يناير، والأهلي لعب مباراتين في دور المجموعات لدوري الأبطال، وفي شهر فبراير سيلعب الزمالك 4 مباريات في مجموعات الكونفدرالية، ولن يكون لدية وقت لخوض مباراة القمة، لذلك حددنا يوم 30 مارس موعدًا للمواجهة".

وأختتم: "الأهلي خاض 16 مباراة اضافية عن بقية الفرق بسبب ارتباطاته الإفريقية والعربية، ورغم ذلك يتبقى له مباراتين فقط أمام الزمالك وإنبي، ومباراته أمام إنبي ستقام يوم الثلاثاء المقبل".