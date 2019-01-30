شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل المصرى امام بتروجيت والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر اعلن ايهاب جلال المدير الفنى لنادى المصرى البورسعيدى التكشيلة الرسمية لمواجهه بتورجيت في اطار الجولة 20 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز. و جائت التشكيلة كالآتى: حراسة المرمى : احمد مسعود الدفاع : اسلام ابو سليمة و احمد شوشة و محمود حمد وعمر كمال الوسط : فريد شوقي و ايمكا ايزى و اسلام عطية الهجوم : اسلام عيسي و سعيد سمبورى و محمود وادى

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