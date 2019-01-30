شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال يوافق علي تجديد عقده مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حدد أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصيره مع الشياطين الحمر خلال المرحلة القادمة.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مارسيال وافق علي تجديد عقده مع الشياطين الحمر حتي عام 2024.

وأضافت الصحيفة: أن وكيل أعمال اللاعب الفرنسي توصل إلي إتفاق مع اليونايتد، من أجل تجديد العقد بشكل رسمي، وعلي الأرجح أن يكون غدًا الخميس.

وكان عقد الجناح الفرنسي البالغ 23 عامًا، ينتهي في صيف 2019، قبل أن يمدد منذ فترة عام إضافي لينتهي في صيف 2020، قبل أن يوافق علي تجديد عقده لخمس مواسم مقبلة.

وأحرز مارسيال 46 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد في 161 مباراة، منذ إنضمامه في صيف 2015 قادمًا من موناكو الفرنسي، مقابل 36 مليون إسترليني.

وكان مارسيال قريب من الرحيل، بسبب مشاكل فنية مع المدير الفني السابق جوزيه مورينهو، ولكن برحيله أصبح مستقبل اللاعب مشرق مع سولشاير المدير الفني الجديد.