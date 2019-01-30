شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليستر سيتي: لاعب ليفربول الأفضل في العالم والان مع التفاصيل

تحدث الفرنسي كلود بويل المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن لاعبي ليفربول قبل المواجهة المراقبة بين الفريقين في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وقال المدرب الفرنسي أن فريق الريدز يمتلك أفضل مدافع في العالم وهو الهولندي فان دايك.

وقال بويل في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية: عندما كنت في ساوثهامبتون حظيت بتدريبه وقلت أنه بالنسبة لي أفضل مدافع في العالم.

وأوضح بويل أن دايك يحب الدفاع من العمق من منتصف خط الدفاع وذلك كان مُخجل لأنه يلعب بسهولة شديدة، وكنت عندما تتحدث معه من أجل تعديل بعض الأمور كان يغضب بشدة، ولكن الآن تطور أدائه بشكل كبير بعدما حسّن مستواه.

واختتم حديثه موقفي لم يتغير تجاه فان دايك، فهو لاعب رائع للغاية وانتقاله إلى ليفربول أفاده كثيرًا، الآن هو يستطيع اللعب تحت أي ضغط وبدون أي مشكلة، وهذا يُثبت أنه أفضل لاعب في العالم.