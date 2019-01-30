شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: مباراة اليوم بخطة جديدة للتغلب على غيابات ليفربول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه يقوم بتغييرات على خطة لعب فريقه من أجل التغلب على الغيابات العدة في صفوفه أمام ليستر سيتي.

موضحا: "يجب أن تنتظروا لتروا كيف سألعب، هناك احتمالية للعب بظهير أيمن أو ظهير جناح أيمن".

والجدير بالذكر أن خط دفاع ليفربول عانى من العديد من الإصابات طوال هذا الموسم من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن المدافع الهولندى فيرجل فان ديك قد يغيب عن فريقه ليفربول فى مواجهة ليستر سيتى فى المباراة التى تجمعهما، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، فى الجولة ٢٤ من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ولم يشارك فان ديك فى مران الأمس بالكامل؛ لعدم تعافيه دور البرد الذى تعرض له خلال رحلة الفريق إلى دبى قبل أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن فان ديك شارك فى كل مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي منذ مباراة هدرسفيلد فى يناير ٢٠١٨ وذلك عقب انتقاله من ساوثها مبتون مباشرة، لذلك اعتبر البعض غيابه عن مباراة غدا "بالحدث الإستثنائى"

وكان الظهير الأيمن الصاعد ترينت ألكسندر أرنولد تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء أمام برايتون، وقد يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

كما تعرض لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لضربة في الركبة ضد برايتون، ويتم تقييم وضعه على.

كلوب لوفرين يعاني من إصابة في أوتار ، لا أعلم المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الملاعب"

وبرغم الإصابات يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد برصيد 60 نقطة.

والجدير بالذكر أن فرصة ليفربول للفوز ببطولة الدوري أصبحت أقوى، بعد أن تمكن نيوكاسل يونايتد من هزيمة مطارده السيتي 2-1 ولديه الفرصة لتوسيع الفارق إلى ٧ نقاط إن تمكن من الفوز اليوم على ليستر سيتي.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول مباراة ليستر سيتى، اليوم الأربعاء، بقلبى الدفاع، جويل ماتيب وديان لوفرين.