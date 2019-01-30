شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد مدافع و مهاجم محليا و موقفه من بيع عمرو جمال والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز 360 - قررت إدارة نادى الاهلي المصرى بقيد لاعبيين للقائمة المحلية و هم : المهاجم عمرو جمال و المدافع رامى ربيعة و رفضت الادارة اعاره عمرو جمال او بيعه للاسماعيلي مؤقتا بسبب اصابه كلا من ازارو و مروان و و بسبب تألقه في التدريبات . و تبقي للاهلي مقعدين في افريقيا فهل يقيد نفس اللاعبين ام غيرهم لم تحسم الامور حتى الان .

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