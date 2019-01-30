شكرا لقرائتكم خبر عن حكم سنغالي لمباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

أسند الكاف لقاء الأهلي أمام ضيفه سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، للحكم السنغالي ماجيتي نداي.

وسبق للسنغالي إدارة مباراتين في مصر، الأولى للمنتخب الفراعنة أمام النيجر والتي سحق فيها الفراعنة النيجر بنتيجة 6-صفر في تصفيات كأس إفريقيا 2019، والثانية كانت للنادي المصري أمام نظيره اتحاد الجزائر في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي للكونفيدرالية وفاز فيها المصري بهدف.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال ورصيده 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب، صاحب المركز الثاني.