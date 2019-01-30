شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي يقول "نعم" لتلبية نداء الوطن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أكدت صحيفة أوليه الأرجنتينية أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، قال "نعم" للعودة للمنتخب الأرجنتيني.

وقالت أوليه: ميسي قال نعم من أجل العودة للعب مع منتخب الأرجنتين، وسيلعب الوديات في شهر مارس المقبل، ليقود التانغو في كوبا امريكا 2019 في البرازيل.

وسيخوض التانغو مباراة ودية دولية، يوم 26 مارس، أمام منتخب المغرب في مدينة الرباط.

وأضافت: الآن يبدأ حلم جديد لميسي مع منتخب الأرجنتين، ويعلم البرغوث ان الإقامة الجديدة مع التانغو سوف تكون مختلفة عن الماضي.

وأوضحت: لن يكون بجانبه زملائه السابقين، وميسي قبل التحدي الجديد، ليرفع لقبًا غاليًا مع منتخب بلاده.

وأشارت:لا يريد ميسي أن تكون صورته الأخيرة مع المنتخب، وهو ينظر إلى الأرض ولا يفهم كيف أقصي من كأس العالم بعد كابوس مروع ضد فرنسا، بعد الهزيمة بنتيجة 4-3 من دور الـ 16 في مونديل روسيا 2018.

ووقعت الأرجنتين في المجموعة الثانية في بطولة كوبا أميركا المقرر إقامتها الصيف المقبل، رفقة منتخبات باراجواي، كولومبيا، قطر.

بينما في المجموعة الأولي تضم كل من البرازيل، بيرو، بوليفيا، فنزويلا، وفي المجموعة الثالثة تضم كل من الأوروجواي، تشيلي، الإكوادور، اليابان.