شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلى يعلن قيد عمرو جمال ورامى ربيعة محلياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إنه تم قيد عمرو جمال ورامى ربيعة فى قائمة الفريق المحلية باتحاد الكرة. وأوضح أن الجهاز الفنى عقد جلسة اليوم لمناقشة قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم الاستقرار على قيد جمال وربيعة بالقائمة، مشيرا إلى أن حسم المقاعد المتبقية بالقائمة الأفريقية سوف يتم خلال الساعات المقبلة بعد استكمال دراستها من جانب الجهاز الفنى.

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