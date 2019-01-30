شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يحسم الأهلى أزمة القيد الأفريقى بين الشيخ ووحيد وجمعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض القيد في الملحق الافريقي في النادي الاهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء، خاصة وأن هناك عدة أسماء تتنافس على حجز أماكنها في المركزين الشاغرين بالأهلي في القائمة الافريقية قبل ساعات من إغلاق باب القيد الافريقي.

في التقرير التالي نطرح أزمة القيد الأفريقي في الأهلي وإلى التفاصيل:

س: كم لاعب مُقيّد ضمن قائمة الاهلي الأفريقية حالياً؟

ج: الاهلي كان قد قام بقيد 23 لاعباً في القائمة الافريقية قبل انطلاق النسخة الحالية من البطولة ثم اضاف خمسة مراكز أخرى في يناير الجاري، لتصبح القائمة بها 28 لاعباً ويتبقي للأهلي مركزين شاغرين.

س: من هم اللاعبون الـ28 المُقيّدون في قائمة الأهلي الأفريقية حالياً؟

ج: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي - أحمد فتحي – محمد هاني – سعد سمير – ساليف كوليبالي - محمد نجيب – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم -حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد– كريم نيدفيد – إسلام محارب – محمد شريف – ميدو جابر – أحمد حمودي – وليد سليمان – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات – حمدي فتحي -وليد أزارو– صلاح محسن– مروان محسن– جونيور أجاي.

س: كم لاعب يتنافس على دخول القائمة الأفريقية في الأهلي حالياً؟

ج: يتنافس كل من، صالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد ومعهم الثنائي المُقيّد ضمن قائمة الانتظار بالفريق عمرو جمال ورامي ربيعة، وإن كان الثنائي الأخير (جمال وربيعة) سيكون بحاجة للقيد النحلي أولاُ ثم القيد الافريقي.

س: من هم الأوفر حظاً في القيد الافريقي؟

ج: محمود وحيد وصالح جمعة وأن كانت الساعات الماضية شهدت أنباء عن أمكانية قيد الشيخ بدلاً من صالح جمعة.

س:ما هو أخر موعد للقيد الافريقي؟

ج: غداً الخميس 31 يناير الجاري.

س: ما هي أقرب مباراة افريقية للأهلي؟

ج:مباراة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .