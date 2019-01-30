شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام مهدد بالإيقاف 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، مهددا بالإيقاف لمدة 8 مباريات مقبلة بعد طرده في مباراة مصر المقاصة أمس بالجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويكشف سوبر كورة الأسباب التى جعلت حازم إمام مهددا بالتعرض لعقوبة إيقاف طويلة . لمعرفة التفاصيل كاملة أدخل على الرابط التالى :-

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام مهدد بالإيقاف 8 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.