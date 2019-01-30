وزارة الرياضة تنظم مؤتمر صحفى لفعاليات المنتدى الشبابى للتنمية المجتمعية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات "المنتدى الشبابي للتنمية المجتمعية 2019" ، غداً الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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