شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية تنتظر الأهلى فى شهر فبراير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر فريق الأهلى سلسلة مواجهات غاية فى القوة خلال شهر فبراير المقبل، سواء فى الدورى العام أو فى دورى أبطال افريقيا. ويخوض الأهلى مباراة كل 3 أو 4 أيام خلال شهر فبراير المقبل، فى ظل ضغط مبارياته هذا الموسم لاسيما وأنه تم تأجيل عدد كبير من المباريات له على خلفية صعوده لنهائى دورى الأبطال الافريقى فى نسخته الأخيرة. ويعرض الخليج 365 مواعيد مباريات الأهلى خلال شهر فبراير المقبل: - الأهلى - سيمبا 2 فبراير

- انبى - الأهلى 5 فبراير

- الاهلى - الحرس 8 فبراير

- سيمبا - الأهلى 12 فبراير

- الانتاج الحربى - الأهلى 16 فبراير

- الأهلى - الداخلية 20 فبراير

- الجونة - الأهلى 24 فبراير - الأهلى - بيراميدز 28 فبراير

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