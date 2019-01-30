شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده .. عبد الظاهر السقا .. قائد الفراعنة فى العهد الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ 45 حيث إنه مواليد 30 يناير 1974 بعد رحلة طويلة من الانجازات مع الكرة المصرية .

ولد السقا فى محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته فى نادى المنصورة ليبدأ رحلته الاحترافية فى العديد من الاندية التركية وكان للمنتخب الوطنى نصيب الاسد من رحلة السقا مع الساحرة المستديرة حيث شارك فى 111 مباراة دولية ليقتحم قائمة الاساطير .

توج السقا مع الفراعنة بكأس الامم الافريقية أعوام 1998 و 2006 و 2010 فضلا عن التتويج ببطولة كأس مصر موسم 2010 -2011 مع فريق انبى قبل الاعتزال كما نجح فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالى وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و 2004 .