شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يقيد عصام الحضرى رسمياً فى اتحاد الكرة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى نادي النجوم ، قيد الحارس الدولى عصام الحضرى فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ليصبح من حق الحارس المشاركة فى مباريات فريقه المقبلة.
ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أعلن محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سى، توقيع عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى السابق، على عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 اشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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