سوبر كورة يكشف خطة لاسارتي لـ"تجميد"محمد يوسف في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبر كورة" تفاصيل الأزمة الجديدة التى يشهدها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بين لاسارتي المدير الفني للفريق ومحمد يوسف المدرب العام. لمتابعة التفاصيل ..أضغط الرابط التالي: هنا

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