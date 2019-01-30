كتب: ضياء السقا حقق نيوكاسل يونايتد مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هدفي نيوكاسل، روندون ومات ريتشي، فيما أحرز هدف السيتي الوحيد سيرجيو أجويرو. شاهد أهداف المباراة وبذلك فقد جوارديولا 3 نقاط غالية، في صراعه مع ليفربول على لقب الدوري هذا الموسم. وتوقف رصيد السيتي عند 56 نقطة في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر بـ60 نقطة، والذي سيواجه مساء اليوم ليستر سيتي، وفي حال فوزه سيرتفع الفارق لـ7 نقاط. جدول الدوري قائمة الهدافين وعلى صعيد هدافي البريميرليج، سجل أوباميانج هدفا في فوز فريقه أرسنال على كارديف بهدفين لهدف، ورفع رصيده لـ15 هدفا، محتلا المركز الثاني، خلف المتصدر محمد صلاح نجم ليفربول، والذي يمتلك 16 هدفا، وفي المركز الثالث هاري كين قائد توتنهام، بـ14، وأجويرو رابعا بـ11. ترتيب الهدافين حتى الآن

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين عقب هدفي أوباميانج وأجويرو (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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