جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا كبيرا على مصر للمقاصة بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز رباعية الزمالك، محمود علاء "هدفين"، وفرجاني ساسي "هدفين"، فيما أحرز هدف المقاصة الوحيد، فوافي.

شاهد أهداف الزمالك والمقاصة

وعلى الجانب الأخر، حقق الأهلي فوزا صعبا على وادي دجلة، بهدفين لهدف، مساء الإثنين في إطار نفس الجولة.

وسجل للأهلي، عمرو السولية، وعلي معلول، فيما جاء هدف دجلة عن طريق محمد هلال.

شاهد أهداف الأهلي ودجلة

وبذلك حافظ الزمالك على تصدره للدوري بـ45 نقطة من 18 مباراة، يليه بيراميدز بـ39 نقطة، من 20 لقاء، والأهلي ثالثا بـ33 نقطة من 16 مواجهة، والمقاصة رابعا بـ30 نقطة.

جدول الدوري

قائمة الهدافين

واصل محمود علاء، مدافع الزمالك انفراده بصدارة قائمة هدافي الدوري بـ12 هدفا، يليه حسام باولو، بيكيلى، كهربا، أحمد علي، بـ 9 لكل منهم.