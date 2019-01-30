تقرير.. صفقة بيراميدز المقبلة.. الزمالك يرفض طلب آل الشيخ.. وتراوري يهدد الأجنبي الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أنه سيدعم فريقه بصفقة أو صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

بيراميدز حتى الآن دعم صفوفه بالتعاقد مع سبعة لاعبين حتى الآن وهم الثنائي المصري عبد الله السعيد وعمرو مرعي، والفلسطيني حامد حمدان، والسوري عمر خريبين، والثلاثي الأجنبي البوريكيني إيريك تراوري والبيروفي كريستيان بينافينتي، والإكوادوري جون سيفونيس.

لكن يبدو أن آل الشيخ ما زال يطمح للمزيد من حيث الصفقات خاصة بعدما أعلن عن نيته عقب مباراة الزمالك الأخيرة بالتعاقد مع لاعب آخر قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الشتوية.

ويرصد الخليج 365 في التقرير التالي، أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف بيراميدز:

- آل الشيخ يحدد ثلاثي الزمالك ورفض أبيض

عقب مباراة الزمالك أعلن تركي آل الشيخ رغبته في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين من ثلاثة ضمن فريق الزمالك.

آل الشيخ حدد الأسماء والذي يأتي على رأسهم طارق حامد بجانب عبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز.

وخرج مالك بيراميدز في تصريحات عبر "أون سبورت" ليؤكد أنه عرض على الزمالك الحصول على خدمات الثنائي عمرو مرعي ومحمد حمدي ومبلغ مالي أو إضافة مهند لاشين للثنائي مع مبلغ مالي أيضًا.

في المقابل عقّب أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك، على رغبة آل الشيخ قائلاً :"لا نية بالتفريط في خدمات الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعة".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك :"وكذلك الاستغناء عن أي لاعب بالقوام الأساسي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مهما كانت المغريات المادية".

- الظهير الأيسر

كشف خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة نادي بيراميدز تسعى للحصول على خدمات الظهير الأيسر للفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وحدد مهدي شرطًا وحيدًا مقابل رحيل صاحب الـ33 وهو الحصول على مبلغ مالي جيد دون دخول أي لاعبين في الصفقة.

- تراوري يهدد مفاجأة دياز

رغم انتقال تراوري لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية مؤخرًا قادمًا من مصر المقاصة إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى رغبة بيراميدز في إعادة البوركيني للنادي الفيومي مجددًا لكن على سبيل الإعارة.

الأيام القليلة الماضية شهدت وجود استفسار من نادي بيراميدز حول إمكانية إعارة اللاعب مجددًا للمقاصة لمدة 6 شهور.

وتشير لوائح اتحاد الكرة أن من حق أي لاعب أن يقوم بثلاثة انتقالات في الموسم الواحد على أن يلعب لناديين فقط، بمعنى أنه لا مانع لائحيًا من عودته للمقاصة.

في المقابل، اعترف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن نادي بيراميدز تراجع بشأن إعارة تراوري للفريق الفيومي.

عبد السلام قال في تصريحات تليفزيونية :"بيراميدز تراجع عن اتفاقه معنا، لأسباب لا تتعلق بنا، حيث حدث خلاف بين النادي واللاعب بسبب رغبة الأخير في الحصول على مستحقاته كاملة".

ويرغب المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز رامون دياز في التعاقد مع اسم أجنبي جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية حيث أشارت تقارير صحفية أن اللاعب الأجنبي الرابع قد يكون المغربي كريم الأحمدي المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، أو الأرجنتيني نيكولاس ميليسي لاعب الهلال السعودي السابق والظفرة الإماراتي الحالي.