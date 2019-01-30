رياضة | الألفي: مواجهة سموحة صعبة .. وواثق في قدرة لاعبات الأهلى على الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألفي: مواجهة سموحة صعبة .. وواثق في قدرة لاعبات الأهلى على الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيهاب الألفي المدير الفني لسلة سيدات النادى الأهلي إن الفوز على سموحة في مباراة اليوم أمر مهم بالنسبة للفريق.

وأوضح الألفي أنه تحدث مع اللاعبات عن أهمية الفوز في لقاء اليوم للحفاظ على فرص الأهلي في صدارة المسابقة.

وأضاف أن فريق سموحة قوي ويخوض المباراة على ملعبه، ولكنه يثق في لاعبات الأهلي وقدرتهن على الفوز في المباراة.

وأتم: لدينا هدف من مباراة اليوم أمام سموحة وهو الحفاظ على فارق النقاط قبل مواجهة سبورتنج المتصدر يوم الاثنين المقبل على صدارة ترتيب الجدول.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته أول أمس أمام الجزيرة بنتيجة ٧٤-٦٨ في المباراة التي أقيمت بمركز شباب الجزيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في بطولة الدوري بفارق نقطة واحدة عن سبورتنج المتصدر وذلك بعد مرور ٥ جولات من مسابقة الدوري.