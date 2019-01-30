رياضة | رباعي سيدات سلة الأهلي يغيب عن مواجهة سموحة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رباعي سيدات سلة الأهلي يغيب عن مواجهة سموحة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب هالة مصطفى ورنا عبد الظاهر وماريا ودينا عمرو، رباعي فريق الكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن لقاء سموحة غدا الخميس. وتغيب اللاعبات الأربعة عن لقاء غدا بسبب الإصابات المختلفة. وتعاني هالة مصطفى من شد في العضلة الضامة، بينما تغيب دينا عمرو بسبب التواء في الانكل. وتعاني رنا عبد الظاهر من كدمة في اليد اليمنى بسبب حادث سيارة تعرضت له، بينما تشكو المحترفة ماريا من إجهاد عضلي.

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