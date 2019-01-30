رياضة | حمدي الصافي:جاهزون لمواجهة سبورتنج.. ونسعى لمواصلة الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي الصافي:جاهزون لمواجهة سبورتنج.. ونسعى لمواصلة الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمدي الصافي المدير الفني لطائرة سيدات النادي الأهلي أشاد بروح لاعبات الفريق في مباراة أمس أمام الصيد في البطولة العربية.

وقال الصافي إن لاعبات الأهلي حققن انتصارا صعبا على الصيد في مباراة كانت كل أشواطها قريبة الفارق في عدد النقاط.

وأوضح أن لاعبات الأهلي قدمن أداء جيدا خصوصا في الأشواط التي تأخر الفريق في النتيجة.

وأبدى الصافي ارتياحه لتدرج صعوبة المباريات بداية من بطل الغرب في الجولة الأولى وأمس أمام الصيد واليوم في مواجهة سبورتنج.

وشدد الصافي على جاهزية اللاعبات لمباراة اليوم أمام سبورتنج متمنيا ان تستمر اللاعبات على نفس الأداء في لقاء اليوم

وكان الاهلي قد حقق الفوز في مباراة الأمس أمام الصيد بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة سيدات.