رياضة | تقارير تكشف عن قيمة عقد سواريز مع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف عن قيمة عقد سواريز مع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عقد دينيس سواريز لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني مع أرسنال خلال فترة الانتقالات الحالية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن أرسنال حسم صفقة التعاقد مع دينيس سواريز من برشلونة على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

واشارت الصحيفة، إلي أن أرسنال اتفق مع برشلونة على وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب قيمة 18 مليون يورو بعد نهاية الإعارة.

وكان سواريز قد ودع زملائه في برشلونة يوم أمس وقام بتوقيع عقد جديد مع الفريق لمدة موسم آخر ليستمر مع البلوجرانا حتي يونيو 2021.