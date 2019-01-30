رياضة | إشبيلية يستعد للإنتقام من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يستعد للإنتقام من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه كل من نادي برشلونة وإشبيلية بعضهما البعض في الكامب نو، اليوم الأربعاء، في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

يدخل إشبيلية المباراة من أجل رد اعتباره بعدما منى بخسارة قاسية أمام برشلونة في نهائي النسخة الماضية 5-0، ويسعى لرد اعتباره اليوم.

ويرغب أشبيلية في إقصاء برشلونة من كأس ملك إسبانيا، مستغلاً فوزه في مباراة الذهاب 2-0، وهم وحريصون على اتمام مباراة العودة، بعد الهزيمة المؤلمة، في نهائي النسخة الأخيرة.

ويعاني أشبيلية من العديد من الإصابات، قبل الصدام المرتقب، ولكنه يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز نهاية هذا الأسبوع على فريق ليفانتي بنتيجة 5-0.