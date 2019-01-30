رياضة | جوارديولا يهدد ريال مدريد في صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يهدد ريال مدريد في صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم صفقة مميزة من داخل ريال مدريد الإسباني. وأفاد موقع PLAYING FOR 90 أن جوارديولا يريد التعاقد مع كروس ليكون خليفة الإسباني دافيد سيلفا في النادي الإنجليزي. وسبق لجوارديولا أن أشرف على تدريب توني كروس عندما كان الثنائي يعمل في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني. وربما يفكر توني كروس في الرحيل عن صفوف ريال مدريد لخوض تحد آخر في دوري آخر. تُوج توني كروس بلقب كأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، كما سبق له الفوز بثلاث بطولات في دوري أبطال أوروبا مع الريال.

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