رياضة | مدافع الأهلي السابق يدخل دائرة اهتمامات منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي السابق يدخل دائرة اهتمامات منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي ضمن اهتمامات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفتي لمنتخب مصر تمهيدًا لضمه لمعسكر الفراعنة المقبلة.

ويفاضل خافيير أجيري بين حسين السيد لاعب الأهلي السابق وعبد الله جمعة لاعب الزمالك لاختيار أحدمهما لتمثيل المنتخب خلال الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.

ويتواجد حاليًا أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب بالسعودية، بناءً على أوامر أجيري، لمتابعة المحترفين هناك وتقدم تقارير شاملة عن كل لاعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، ومواجهة نيجيريا وديًا أواخر مارس المقبل، تحضيرًا لنهائيات الكان بالقاهرة منتصف العام الجاري.

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مباريات الأهلي في شهر فبراير

الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير

إنبي والأهلي يوم 5 فبراير

الأهلي وحرس الحدود يوم 8

سيمبا والأهلي يوم 12

الإنتاج الحربي والأهلي يوم 16

الأهلي والداخلية يوم 20

الجونة والأهلي يوم 24

الأهلي وبيراميدز 28

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة