رياضة | الأهلي يقيد لاعبا جديدا تمهيدا لضمه للقائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقيد لاعبا جديدا تمهيدا لضمه للقائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في القائمة المحلية.

وقام مسئولو النادي الأهلي بالتوجه إلى اتحاد الكرة وإنهاء كافة إجراءات قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية، ليحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة تمهيدَا لضمه للقائمة الإفريقية.

ولم يشارك عمرو جمال مع الأهلي في أي مباراة رسمية هذا الموسم بعدما وضع على قائمة الانتظار.

يخوض النادي الأهلي 8 مباريات مهمة خلال شهر فبراير المقبل بعد فوزه الأخير على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

ويبدأ جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 2 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويختتمه بلقاء بيراميدز يوم 28 في الدوري المصري.

مباريات الأهلي في شهر فبراير

الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير

إنبي والأهلي يوم 5 فبراير

الأهلي وحرس الحدود يوم 8

سيمبا والأهلي يوم 12

الإنتاج الحربي والأهلي يوم 16

الأهلي والداخلية يوم 20

الجونة والأهلي يوم 24

الأهلي وبيراميدز 28

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة