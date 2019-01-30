رياضة | رسميا.. باريس يعلن مدة غياب نيمار الصادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. باريس يعلن مدة غياب نيمار الصادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مدة غياب الدولي البرازيلي نيمار عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوي الكاحل خلال لقاء ستراسبورج.
وأكد النادي في بيان رسمي على أن نيمار سيغيب لمدة تصل إلي 10 أسابيع بعد إصابته على مستوي الكاحل أمام ستراسبورج ليثير رعب جماهير باريس قبل المواجهات الصعبة والمنتظرة في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة الماركا أن نيمار أصبح خارج حسابات المدرب الألماني توماس توخيل في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت إدارة النادي قد عرضت على نيمار الخضوع لعملية جراحية للتعافي بشكل سريع إلا أن اللاعب رفض ذلك لأنه يريد اللحاق بالمنتخب البرازيلي قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام الصيف المقبل على أرض السامبا.
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