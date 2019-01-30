رياضة | تعثر انتقال شيكابالا إلى المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر انتقال شيكابالا إلى المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت جلسة المفاوضات بين ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي التي عقدت في ساعة مبكر من صباح اليوم الأربعاء للاتفاق على استعارة المصري لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق.

ولم يتفق الزمالك والمصري على المقابل المادي لاستعارة اللاعب ليتم تأجيل الحسم إلى جلسة جديدة بين الطرفين اليوم الأربعاء لحسم الأمر سواء بإتمام الصفقة أو فشلها.

وكان المصري قد اتفق مع شيكابالا على منحه 5 ملايين جنيه في مدة الإعارة لموسم ونصف موسم بالإضافة إلى دفع 20 ألف يورو قيمة فسخ العقد مع نادي أبولون اليوناني.

نرشح لكم.. الأهلي يعود للتفاوض مع مدافع جديد

وأصبح شيكابالا مهددًا بالتجميد مع الزمالك حال عدم إتمام إعارته لصفوف المصري البورسعيدي بسبب رفضهم رحيله إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري والذي تقدم بعرض رسمي لإستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يتجاهل طلب أحمد فتوح

رفض مسئولو نادي الزمالك الرد على طلب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما طلب الرحيل لإنبي أو الإنتاج الحربي.

وحاول اللاعب الاجتماع مع مسئولي الزمالك في الأيام الماضية لكنهم رفضوا عقد أية جلسات بداعي الحفاظ على تركيز اللاعبين بسبب ضغط المباريات على الصعيد المحلي والقاري والحفاظ على تركيزهم.

وفاز الزمالك بالأمس على مصر للمقاصة برباعية مقابل هدف واحد ضمن منافسات بطولة الدوري، ويستعد الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وخرج أبو الفتوح من حسابات الجهاز الفني للزمالك خلال الفترة الماضية وسط الاعتماد على عبدالله جمعة بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر للفريق.

أيمن حفني يطلب الرحيل عن الزمالك

طلب أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك من إدارة ناديه الموافقة على رحيله إلى أي ناد خليجي حتى نهاية الموسم الجاري بسبب رفضه الاستمرار على دكة البدلاء.

وتحدث حفني مع مسئولي الزمالك وطلب الخروج للإعارة في ظل وجود عروض سعودية له لرفضه الاستبعاد النهائي من قبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ورغبته في المشاركة.

ورفضت إدارة الزمالك طلب أيمن حفني وتمسكت ببقائه وغلق الباب على رحيله بشكل نهائي بإعتباره من العناصر الهامة داخل الفريق.

ويعتمد جروس بشكل أساسي على أوباما ومن بعده محمد إبراهيم في وسط الملعب فيما خرج أيمن حفني من حساباته بشكل كامل بسبب ضعيف اللياقة البدنية للاعب.

صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يشتعل على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

عاجل.. الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة سيبدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير المقبل من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وتعقد لجنة العضوية اجتماعات بشكل مستمر حتى يوم 31 من يناير قبل ارتفاع قيمة العضوية، خاصة بعد ما أبدت عدد من البنوك المُتخصصة استعدادها لتقسيط قيمة عضوية النادي الأهلي للأشخاص الذين يرغبون في الحصول عليها بالتقسيط.