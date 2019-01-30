رياضة | الحدادي يفتح النار على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحدادي يفتح النار على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منير الحدادي لاعب فريق أشيسبية الإسباني، أسباب رحيله عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرى اللاعب الشاب أنه سعيد للغاية في إشبيلية ومع الخطوة التي اتخذها لمغادرة نادي برشلونة الذي لم يرغب في تجديد عقده معه.

وقال الحدادي: عندما يخبرك المدرب أنك لن تلعب، يمكنك أن تفهم ، لقد قمت بعملي ولم أقل أي شيء في تلك اللحظات ، أفضل أن أكون وحدي، أفضّل الخصوصية، أفكر في أفضل الأشياء.

وزاد: أرادوا أن يجددوا لي ، لكنني شعرت أن النادي لم يعتمد علي، قالوا لي في المستقبل ، ولكن في الوقت الحاضر لم أكن أرى الكثير من الاهتمام.

وأضاف النجم الإسباني: هذا هو القرار الذي اتخذته لقد اخترت اشبيلية لأنها أعطتني الكثير من الثقة، أعلم وأتمنى أن أترعرع هنا كلاعب كرة قدم وشخص وأتمنى أن أفعل أشياء عظيمة هنا.

وواصل المهاجم: لقد كانوا يريدونني في الصيف، بسبب ظروف لا يمكن أن تكون، ولكن الشيء المهم هو أنني هنا بالفعل وأتمنى أن يكون ذلك لفترة طويلة.

ويقول أيضًا إنه مرتاح جدًا مع زملائه الجدد: لقد استقبلوني بشكل جيد جدا، أنا سعيد جدا، إنهم أناس رائعون، ونأمل أن نفعل أشياء كثيرة معا، إنهم لاعبون لديهم طموح ويريدون تحقيق أشياء عظيمة.