رياضة | جوارديولا يحذر ليفربول

حذر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فريق ليفربول من أن الأخير لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد.

وكان مانشستر سيتي خسر من نادي نيوكاسل بالأمس في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي ليظل الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر عند 4 نقاط.

ونقل راديو توك سبورت الإنجليزي تصريحات جوارديولا والذي قال: الكثير من الفرق تلعب في الدوري الإنجليزي لعدة أسباب حيث البقاء في الدوري الممتاز والبعض الآخر يريد الذهاب للدوري الأوروبي، والبعض الآخر يود الذهاب لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف جوارديولا: أي شيء من الممكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي، ليس هناك شيئًا مضمون، ودائمًا مانشستر سيتي يخوض أي مباراة من أجل الفوز وتقديم أفضل ما لديه.