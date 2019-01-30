اونلاين | Live7hd | البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي – beIN SPORTS

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يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، اليوم السبت، بملعب ووكرز، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج».

Live7hd | البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي – beIN SPORTS

فريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح، يدخل مباراة اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في الفوز على وست هام يونايتد في الجولة الأولى، ثم الفوز على كريستال بالاس، قبل أن يفوز على برايتون في الجولة الماضية بهدف دون رد.

Live7hd | البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي – beIN SPORTS

أما فريق ليستر سيتي فبدايته جاءت سيئة بعدما خسر في الجولة الأولى على يد مانشستر يونايتد بنتيجة (3-2)، إلا أن «الذئاب» استعادوا نغمة الانتصارات بالفوز على وولفرهامبتون في الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق ساوثهامبتون في الجولة الماضية، ليأتي الفريق المُتوج بلقب البريمرليج خلال موسم 2016 في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة ليستر سيتي وليفربول

تقام مباراة ليستر سيتي وليفربول، الساعة 11:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، 01:30 بتوقيت القاهرة، 02:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وليفربول

Live7hd | البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي – beIN SPORTS

تذاع مباراة ليستر سيتي وليفربول، على قنوات beIN SPORTS وتحديدًا على قناة HD2، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق beIN CONNECT.