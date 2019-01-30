اونلاين | بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت لايف

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عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ليستر سيتي في العاشرة مساء الأربعاء، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت لايف

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس في الجولة الماضية في الدوري، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت المباراة تألق صلاح، حيث أحرز هدفين.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي يلا شوت لايف

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مان سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما يأتي ليستر في المركز التاسع بـ31 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، وهاري كين قائد تونتهام بهدفين.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وأرنولد وفينالدوم للإصابة، وميلنر للإيقاف.

وسيضطر كلوب للإستعانة بلاعب الوسط فابيانو، للعب في مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- فابينيو

نابي كيتا- شاكيري- جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: علي محمد علي.