اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ليفربول، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، اليوم الأربعاء 30-1-2019 على ملعب "الانفيلد" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم يوتيوب

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق علي محمد علي.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم يوتيوب

ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة.

ويسعى نادي ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول على مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

استقر يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيل الذي سيخوض مباراة ليستر سيتي اليوم ضمن منافسات الدوري.

وذكرت صحيفة الديلي إكسبريس الإنكليزية أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة.

كما أنه من المتوقع أن يكون فابينيو جاهزا للمشاركة أيضا وقد يلعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب أليكس أرنولد المصاب كما يغيب جيمس ميلنر لاعب وسط الفريق بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة كريستال بالاس.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ماتيب - فان دايك - فابينيو - روبرتسون

خط الوسط: هندرسن - فينالدوم - شاكيري

خط الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو

حذر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فريق ليفربول من أن الأخير لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد.

وكان مانشستر سيتي خسر من نادي نيوكاسل بالأمس في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي ليظل الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر عند 4 نقاط.

ونقل راديو توك سبورت الإنجليزي تصريحات جوارديولا والذي قال: الكثير من الفرق تلعب في الدوري الإنجليزي لعدة أسباب حيث البقاء في الدوري الممتاز والبعض الآخر يريد الذهاب للدوري الأوروبي، والبعض الآخر يود الذهاب لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف جوارديولا: أي شيء من الممكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي، ليس هناك شيئًا مضمون، ودائمًا مانشستر سيتي يخوض أي مباراة من أجل الفوز وتقديم أفضل ما لديه.